MANUEL - In concorso al 55° Festival Internacional de Cine de Gijón

04/11/2017, 08:52

Simone Pinchiorri



di Dario Albertini è stato selezionato per laalla cinquantacinquesima edizione del(Spagna), in programma dal 17 al 25 novembre 2017.Questi i film in concorso- A Man of Integrity di Mohammad Rasoulof- Beach Rats di Eliza Hittman- Escoréu, 24 d’Avientu de 1937 di Ramón Lluís Bande- Good Luck di Ben Russell- I Am Not a Witch di Rungano Nyoni- Lo que dirán di Nila Núñez- Nothingwood di Sonia Kronlund- Pour le réconfort di Vincent Macaigne- Frost di Sharunas Bartas- Son of Sofia di Elina Psykou- Strange Birds di Élise Girard- The First Lap di Kim Dae-hwan- Wild Roses di Anna Jadowska