TRIESTE SCIENCE + FICTION FESTIVAL 17 - H0_PE 02

Una scena del cortometraggio "H0_pe 02"



01/11/2017, 17:57

Luca Corbellini



Corto d’animazione, "" di, ci mostra in azione un robot non comune, H0_Pe, che vive solo nello spazio, su un piccolo pianeta non ben conosciuto ma molto isolato, forse, volutamente. La sua attività quotidiana è il costante recupero di materiali. Dopo molti anni di vita solitaria, HO_Pe comincia però a sviluppare la sua creatività nell’assemblaggio di oggetti che lo aiutino nel suo lavoro e che gli creino quella “sana” compagnia di cui sente il bisogno. La solitudine è una brutta cosa… Anche se è una macchina progettata, con un chip ed un po’ di ferraglia, HO_Pe sembra avere un cuore pulsante ed una sensibilità da umano. Sarà, così, in grado di costruire il primo robot intelligente (H0_Pe 01) per mettere fine alla suo isolamento, andando contro le regole del suo pianeta che non permettono attività di questo genere, che sono proibite e bandite. Un percorso, quello di HO_Pe, nella ricerca e nel desiderio di quell’umanità che gli è stata negata fin dalla sua creazione.