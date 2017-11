ALICE NELLA CITTA' XV - Tra i The Jackal.e Nut Job

Nut Job – Tutto Molto Divertente



01/11/2017, 08:07

Il 1 novembre sarà presentato Nut Job – Tutto Molto Divertente di Cal Brunker, evento speciale di Alice nella città. Il 1° Novembre a partire dalle ore 11.00 sulle note di ‘Andiamo a Comandare’ di Fabio Rovazzi giocolieri circensi con le loro magiche acrobazie accoglieranno i bambini lungo il red carpet dell’Auditorium prima dell’ingresso in sala.Alle 12.00 verrà proiettato Freak Show al 3EGoogle Cinema Hall, alla presenza della regista Trudy Styler. Il film, basato sul romanzo cult e pluripremiato di James St. James, racconta la coinvolgente, commovente e divertente storia di Billy Bloom, un audace ed eccentrico teenager che, vittima di bullismo, decide di combattere in nome di tutti i freak incompresi.Zoe R. Cassavetes, membro della giuria Taodue, sarà nella Sala del Cinema Admiral alle ore 19.00 per presentare la sua serie girata a Los Angeles, Junior, che esplora la psiche e la sessualità sfrenata degli adolescenti cresciuti con i social media. Protagonista è la ribelle Logan in cerca del suo spazio come regista e del suo posto all’interno della nuova scuola.Addio fottuti Musi Verdi di Francesco Ebbasta è il film d’esordio dei The Jackal. Sarà proiettato alle ore 17.00 in Sala Sinopoli dove il regista e gli attori saluteranno il pubblico. Il protagonista è Ciro, un super qualificato grafico pubblicitario, specializzato in porte in faccia e collezionista di delusioni, che decide di partecipare a un concorso e mandare il suo curriculum nientedimeno che agli alieni.Fuori concorso domani sarà la volta di Saturday Church, il film di Damon Cardasis che verrà proiettato alle ore 15.00 nel Teatro Studio G. Borgna. Il film è un gioioso viaggio musicale percorso attraverso la crescita di Ulisse, un adolescente introverso e sensibile, alla ricerca della sua identità.Per Alice/Kino Panorama Italia ci sarà l’anteprima alle ore 20.30 al Cinema Admiral del film di July Hygreck, Lola + Jeremy, che ha al centro un amore difficile ed improbabili supereroi. Il film sarà preceduto dal corto d’animazione Strollica di P. Marcias, un dialogo surreale tra una bambina e una torre eolica che spiega vantaggi delle energie rinnovabile.Programma di Mercoledì 1 novembre9.30 I 3EGoogle Cinema Hall Anticipata Stampa Addio Fottuti Musi Verdi di Francesco Ebbasta 93’11.00 I Teatro Studio Anticipata stampa Saturday Church di Damon Cardasis 90’11.00 I Red Carpet animato Nut Job – Tutto Molto Divertente di Cal Brunker 91’giocolieri circensi con le loro magiche acrobazie accoglieranno i bambini11.30 I Sala SinopoliProiezione stampa, pubblico e accreditati Nut Job – Tutto Molto Divertente di Cal Brunker 91’11.45 I Red carpetFreak Show di Trudie Styler 91’Talent: Trudie Styler (regista)12.00 I 3EGoogle Cinema HallProiezione stampa, pubblico e accreditati Freak Showdi Trudie Styler 91’12.45 I AuditoriumPhotocall Addio Fottuti Musi VerdiTalents The Jackal13.00 I Casa AliceConferenza Stampa Addio Fottuti Musi VerdiTalents The Jackal15.00 I Teatro Studio G. BorgnaProiezione stampa, pubblico e accreditati Saturday Churc di Damon Cardasis 90’16.30 ICasa AliceConferenza Stampa Lola + Jeremy16.30 I AuditoriumRed Carpet Addio Fottuti Musi VerdiTalents The Jackal17.00 I Sala SinopoliProiezione Stampa, pubblico e accreditati Addio Fottuti Musi Verdi di Francesco Ebbasta 93’17.00 I Cinema AdmiralProiezione Stampa, pubblico e accreditati Blue My Mind di Lisa Brühlmann 97’19.00 I Cinema AdmiralProiezione Stampa, pubblico e accreditati Junior di Zoe R. Cassavetes 50’preceduto dal corto Una Serata Speciale di Federico Zampaglione 7’20.30 I Cinema Admiral proiezione stampa, pubblico e accreditati Lola +Jeremy di July Hygreck 85’preceduto dal corto Strollica di P. Marcias 10’