PRODUCTION VALUE XII - A Lecce dal 6 al 14 gennaio 2018

Production Value



04/11/2017, 12:11

Sarà la Puglia con la meravigliosa città di Lecce (6-14 gennaio 2018) la cornice della dodicesima edizione di, seminario europeo di otto giorni che sostiene la collaborazione creativa tra aiuto registi, produttori esecutivi, produttori e registi e dedicato alla definizione del piano di lavorazione e del budget di film europei e di serie televisive in fase di pre-produzione con un budget compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro. L’obiettivo del Production Value è di affiancare ai Junior Line Producers e Junior Assistant Directors, con un progetto in cantiere, dei Line Producers e Assistant Directors europei di grande prestigio che possano guidarli nella definizione finale del budget e dei mezzi produttivi da utilizzare. A queste figure, si affiancheranno anche esperti in Visual Effects e in Post Produzione. Il seminario si concluderà con una serie di sessioni plenarie dedicate ad argomenti generali legati alla produzione televisiva e cinematografica con gli interventi di professionisti di comprovata esperienza.Gli obiettivi delsono la definizione delle best practice in Europa nei campi della produzione cinematografica, nonché il consolidamento di una rete di professionisti che condividono gli stessi valori ed esperienze di lavoro simili. L’accento è posto sulla comprensione delle diverse condizioni di lavoro europee.In costante crescita all’interno dell’industria cinematografica europea,è l’unico programma di formazione che affronta questo segmento e si prefigge di rispondere alla sfida creativa e finanziaria di ogni progetto. Per ulteriori dettagli, registrazione e realizzazione delle edizioni precedenti di questo programma, consultare: www.productionvalue.net Termine ultimo per l’iscrizione: 10 novembre 2017.