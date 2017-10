ROLDANO LUPI. L’ANTIDIVO DEL CINEMA ITALIANO - Al MIC di Milano dal 14 novembre all’1 dicembre

Roldano Lupi



31/10/2017, 12:52

Dal 14 novembre all’1 dicembre 2017 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Italiana presenta, rassegna cinematografica dedicata all’attore milanese Roldano Lupi.Lupi si afferma come attore negli anni del dopoguerra lavorando con registi del calibro di Ferdinando Maria Poggioli, Alberto Lattuada, Pietro Germi.Nonostante la presenza in film di grande successo, non raggiunse mai la fama di divo nazionale, forse perchè spesso interprete di figure negative e ciniche.Per questo motivo la Cineteca ha deciso di dedicargli un omaggio per ricordare le sue più grandi interpretazioni e riscoprire le qualità di un attore di rilevanza europea.Per il programma completo della rassegna, cliccare qui