TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - WATER HUNTERS

Una scena del cortometraggio "Water Hunters"



02/11/2017, 16:42

Carlo Griseri



La sua scarsità trasforma l’acqua in merce di scambio per ottenere cibo: atmosfere apocalittiche in questo corto animato di grande ritmo, realizzato dasu commissione della Regione Piemonte." è la storia di un futuro (purtroppo, sempre più) possibile, di una cacciatrice d'acqua che per la sua sopravvivenza si deve affidare alla sua forza, alla sua scaltrezza, al suo solo modo di agire.Ritmo, come detto, e design convincente (anche se ben lontani da quelli di due altri lavori realizzati in precedenza - separatamente - dai registi, "" e ""), per un corto semplice e di certo poco autoriale ma che conferma le capacità del "serbatoio" di giovani autori usciti daldi Torino.