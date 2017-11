TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - WONDER

Una scena del cortometraggio "Wonder"



02/11/2017, 17:28

Simone Pinchiorri



Scava nella fobie e nelle paranoie più nascoste dell'animo umano "", cortometraggio di Luigi Pietrobono con Niels S. Hirsch e Beatrice Gattai. Una storia incentrata sulla paranoia di un artista in cerca dell'ispirazione, un viaggio "psicadelico" verso l'incotro con la bellezza e l'immagine della creazione, verso la "meraviglia", come recita il titolo stesso." non è un film in cui lo spettatore riesce ad entrare in empatia con i personaggi. Non è un film facile, anzi, è spiazzante ed a tratti quasi "irritante", perchè la storia diventa molto forzata ed priva di un vero senso. Ma, forse, è proprio questa inquitedine e disorientamento il principale scopo di Pietrobono, che comunque fa sentire una sua presenza autoriale in tutto il girato. Se la storia può sembrar debole e confusa, il cortometraggio, ha comunque il pregio di esser ben girato e ben interpretato dai due attori.