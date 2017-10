FEMALE TOUCH II - Eleonora Danco e Lucia Mascino aprono la rassegna

30/10/2017, 12:09

Giunge alla II Edizione la rassegna "", dedicata alle professioniste dell'industria creativa.10 film e 10 incontri per approfondire con il pubblico l'aspetto del lavoro delle donne nell'audiovisivo. Un excursus dall'interno su quello che è il lavoro di creazione nelle diverse fasi di un film e su come il femminile interviene sull'opera. Attrici, autrici, registe, ma anche figure importanti del set, della post-produzione, della comunicazione e della critica.Un progetto di Daniela Ceselli e Floriana Pinto. A cura di Floriana PintoLa rassegna si svolge presso la sede di Blue Desk, una sala che ha inaugurato nel 2013 con la retrospettiva completa dei documentari di Werner Herzog e che in questi anni ha proposto cinema e non solo. Un piccolo luogo magico attualmente al centro della campagna di crowdfunding #mydeskisblue (sostenuta da Ken Loach, Pussy Riot, Stefano Benni, Claudio Santamaria, e da tanti altri artisti.Aprono la rassegna: ELEONORA DANCO con "" (4 Novembre) - LUCIA MASCINO con "" (5 Novembre).