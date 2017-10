FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - La Festa del Cinema approda al Gemelli nella Sala MediCinema

Una scena di "Terapia di Coppia per Amanti"



Laapproda per la prima volta nella sala cinematografica MediCinema presso il Policlinico Universitario A. Gemelli con due film della Selezione Ufficiale riservati ai pazienti e familiari delle persone ricoverate.Si inizia martedì 31 ottobre, alle ore 16, con "" di Alessio Maria Federici con Pietro Sermonti, Ambra Angiolini e Sergio Rubini, mentre venerdì 3 novembre alla stessa ora, sarà proiettato "" del regista giapponese Junji Shimizu – presentato allain prima mondiale – dedicato in particolare ai pazienti pediatrici e ai loro familiari.Le proiezioni saranno realizzate grazie alla collaborazione avviata quest’anno dalla Festa del Cinema con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e Medicinema Italia Onlus.Da aprile 2016 esiste una vera sala cinema all’interno del Policlinico A. Gemelli, entrata a regime a settembre dello stesso anno con un programma bisettimanale, il martedì per tutti i pazienti e il giovedì dedicata ai reparti pediatrici. La programmazione di film in contemporanea a quella delle “normali” sale cittadine - grazie alla grandissima collaborazione con tutte le aziende di produzione e distribuzione cinematografica - è rivolta ai malati e ai loro familiari e accompagnatori: un innovativo strumento di cura che accompagna le terapie tradizionali e si propone di offrire ai degenti un “effetto pausa” e il sollievo di una sensazione di normalità.Il metodo e la gestione del programma, su base nazionale e in fase di sviluppo, è in capo a MediCinema Italia Onlus, che ha promosso contemporaneamente un progetto di ricerca scientifica coordinato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con gli ospedali di altre città dove MediCinema è già presente." – afferma il Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli,– "”.Il Direttore Artistico della Festa del Cinema,, ha dichiarato: “.”" – conclude, Presidente MediCinema Italia Onlus – "".