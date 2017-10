VIEW 2017 - Il bilancio conclusivo

28/10/2017, 00:04

Affascinante, coinvolgente, spettacolare. La diciottesima edizione diche si chiude oggi si conferma un evento unico in Italia, capace di radunare ogni anno a Torino i più grandi nomi del cinema digitale e migliaia di appassionati.Oltre 70 ospiti da tutto il mondo, in particolare da Hollywood, premi Oscar e vincitori di Grammy Awards, per raccontare alle 10.000 persone intervenute trucchi, segreti e dietro le quinte degli ultimi blockbuster ma anche di film e corti indipendenti.Fantasia, sogni e realtà. VR e digital effects possono regalare emozioni incredibili: creare un mondo che non esiste, ricostruire mondi perduti, immaginare il futuro…sentirlo raccontare dai grandi maestri di queste tecniche è un’opportunità unica al mondo.Tra i grandi nomi che si sono alternati sul palcoperpercone ancoraGrande spazio alle donne in questa diciottesima edizione:con il suo ultimo lavoro, Cars3, Jessica Norman per Wonder Woman, Maureen Fan, CEO di Baobab Studios, LK Shelley, Elisabeth Morant, Noelle Triaureau…Interessantissimi i talk degli italiani all’estero:che ha presentato Mila,di Disney Animation Studios.Chiusura dei lavori con il quattro volte premio Oscarcon l’ultimo film,Nelle sale di Torino Incontra si sono alternati registi, direttori della fotografia, supervisori degli effetti speciali; ogni talk ha permesso al pubblico di capire cosa ci aspetta nel prossimo futuro: cinema ma anche serie tv e naturalmente videogiochi.Tantissimi anche gli studenti e gli appassionati che hanno assistito nei cinque giorni di VIEW Conference alle tante Masterclass in programma, per imparare le tecniche più all’avanguardia nel digitale.VIEW Conference è stata anche l’occasione per offrire incredibili opportunità di scambio fra il mondo del digitale e Torino. 6 startup hanno partecipato al, organizzato in collaborazione con Compagnia di San Paolo, e hanno avuto l’opportunità di imparare dai grandi del settore cosa cerca adesso l’industria, come costruire una storia interessante, come presentare un prodotto ai publisher…Anche Film Commission Torino Piemonte e FIP sono stati protagonisti di questa VIEW Conference e nell’ambito dei “Production Days”, in collaborazione con Compagnia di San Paolo, hanno organizzato incontri fra le società di produzione piemontesi di Animazione & Gaming e una selezione di ospiti internazionali cui presentare i propri progetti.VIEW Conference è un progetto realizzato con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino e Città di Torino.