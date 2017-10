WAG FILM FESTIVAL V - Tutti film in concorso

Wag Film Festival



Simone Pinchiorri



Annunciato l'elenco dei film in concorso alla quinta edizione del, in programma dal 9 al 12 novembre 2017 a Terranuova Bracciolini (AR).Questi i film selezionati nelle varie categorie:IL VINCENTE di Luca MagriCHI SALVERA’ LE ROSE? di Cesare FuresiLA FINESTRA SUL PORCILE di Salvo ManzoneCORRISPONDENZE di Joshua Wahlen e Alessandro SeiditaSTORY OF A SUSPENDED LIFE di Jacopo PayarONE DAY IN JULY di Hermes MangialardoRINCOMAN di Marco Di GerlandoTHE COLORFUL LIFE OF JENNY P. di Daniele BarbieroDANDELION di Elisa TalentinoL’ISOLA A PEDALI di Eric TornaghiCONOSCE QUALCUNO? di Daniel BondìLA BARBA di Alfredo MazzaraM603 di Cristian BenaglioLA PARTITA di Frank JerkyVOCE/TO 1 YEAR LATER di Riccardo Tosti e Manuele SacchiIERI E DOMANI di Lorenzo SepalonePELLE di Domenico Angiuli e Tommaso De RaiLATE SHOW di Lorenzo TardellaPIERO GERELLI – THE FLOW OF LIFE di Simone RigamontiPEEPFONE di Gabriele MarelliLORIS STA BENE di Simone Bozzelli