A.N.I.M.A. - "La Lezione" della Pfm nei titoli di coda del film

La Premiata Forneria Marconi



04/11/2017, 11:00

L’uscita del nuovo album della", del singolo "" (Franz Di Cioccio / Gregor Ferretti -Ed. Aereostella) e del relativo video (realizzato in italiano e in inglese) a firma di, è l’occasione per anticipare la partecipazione della PFM, assieme ad Alberto Pizzo, alla realizzazione della colonna sonora di A.N.I.M.A., il film di Montesanti ed Ammendola entrato proprio in questi giorni nel vivo della sua preparazione. Sarà proprio La lezione e sarà proprio il videoclip di questo singolo, realizzato presso gli studi Officineama di Roma, la title track del film.", una produzione di DC&L e Indipendente, si preannuncia già da ora un film che lascia uno spazio importante alla musica. Per le musiche originali, infatti, Montesanti e Ammendola hanno voluto affidarsi alla prorompente creatività di Alberto Pizzo, compositore e pianista, che sarà l’interprete della colonna sonora. Pizzo è un artista amatissimo anche fuori dall’Italia: è recente il suo applaudito tour in Corea del Sud. Il suo terzo cd, registrato per Cinevox e Sony Classical presso i mitici Abbey Road Studios di Londra, ma soprattutto realizzato con la direzione artistica dicon la London Symphony Orchestra e con la produzione artistica diRicordiamo che le foto che appaiono nel videoclip sono di Orazio Truglio.