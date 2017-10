FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Ennio Morricone è il presidente Onorario dell'ACMF

Pivio, Andrea Guerra, Giuliano Taviani, Stefano Mainetti e Stefano Caprioli



Il Maestro Ennio Morricone ha accettato la carica propostagli dalla. Ad annunciarlo è stato, presidente pro-tempore dell'ACMF nel corso dell'incontro pubblico tenutosi ieri, 26 ottobre, all'interno della, presso l'AuditoriumArte, nello spazio della Roma Lazio Film Commission.", ha commentato Pivio in apertura dell'incontro, "".L'nasce infatti proprio per difendere la categoria degli autori delle colonne sonore, sempre più in difficoltà nell'ambito della realtà produttiva del cinema italiano.Come ha detto: "D'altronde il mondo della colonna sonora italiana sconta un'abitudine che si tramanda nel tempo, da quei magnifici anni '70 in cui le edizioni musicali si facevano carico di tutte le spese, guadagnandoci. Era un periodo in cui i dischi vendevano e le soundtracks avevano un grande successo. Da allora i produttori sono stati abituati a non mettere a budget la voce relativa alle musiche originali, ma se un tempo quel meccanismo si auto-alimentava, oggi non è più così.", è intervenuto, "." "", ha sottolineato, "". "", ha quindi concluso, "".Lo scopo fondamentale dell'ACMF è dunque quello di far sentire la voce dei compositori, sia in ambito economico e organizzativo, che anche sostenendo il talento delle giovani generazioni, spesso costretti a scontrarsi con il mercato senza avere alcuna tutela.Sono intervenuti all'incontro, moderato dal giornalista Marco Spagnoli:Pivio - presidente pro tempore di ACMF (con Aldo De Scalzi: Ammore e malavita, Song' e Napule, L'odore della notte, Il bagno turco)Giuliano Taviani - vice-presidente pro tempore di ACMF (Una questione privata, Anime nere, Cesare deve morire, Nessuno mi può giudicare)Claudio Messina - segretario pro tempore di ACMF (ex editore RTI)i membri del comitato promotore dell'ACMF:Stefano Caprioli (Dichiarazione d'amore, Come due coccodrilli, Barnabo delle montagne, Ho amici in paradiso)Andrea Guerra (Immaturi, Nine, La ricerca della felicità, Hotel Rwanda)Stefano Mainetti (100 metri dal paradiso, Orgoglio serie-tv, Talos - L'ombra del faraone, Zombi 3)Pasquale Catalano (Non c'è più religione, Allacciate le cinture, Magnifica presenza, La versione di Barney)