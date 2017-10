KOCH MEDIA - Le uscite di novembre 2017

27/10/2017, 16:16

Il mese di novembre targato Koch Media comincia all’insegna dell’avventura per i più piccoli con l’atteso volume DVD “”, in arrivo dal 9 novembre. I produttori della fortunatissima “Peppa Pig” firmano questa celebre serie animata, un incredibile successo televisivo che, per la prima volta, racconta un mondo dei supereroi a misura di bambino. La serie ruota attorno alle avventure di tre bambini di 6 anni, Connor, Amaya e Greg, che vivono vite normali di giorno, ma di notte si trasformano in supereroi (rispettivamente Gattoboy, Gufetta e Geco) e affrontano supercriminali della loro stessa età̀ come il terribile Romeo, l’infida Lunetta, il tenebroso Ninja della Notte e il malefico Armadillo.Tra le novità del mese anche l’inedito “”, uno dei casi cinematografici degli ultimi anni che arriva in home video dal 9 novembre in DVD, Blu-ray e digital download. Una commedia nera e film di formazione al tempo stesso, premiato per la Miglior Regia al Sundance Film Festival, con un cast stellare composto dall’ex Harry Potter Daniel Radcliffe e Paul Dano, protagonista di grandi successi come “Little Miss Sunshine”, “12 anni schiavo” e “Youth - La giovinezza”. Al centro della vicenda Hank, un naufrago bloccato su un’isola deserta. Quando ormai ha perso ogni speranza, trova sulla spiaggia un cadavere. Tra Hank e il cadavere, di nome Manny, nasce una bizzarra amicizia che aiuterà Hank a tornare a casa.Jason Momoa, celebre per il ruolo di Khal Drogo nella serie tv “” e presto sul grande schermo nei panni di “Aquaman”, è regista e interprete dell’inedito “Road to Paloma”, in uscita in DVD, Blu-ray e digital download dal 9 novembre. Un film rigorosamente on the road, ambientato nella vastità del deserto americano, sulla scia di capolavori come “Easy Rider” e “Thelma e Louise”. Protagonista è Robert Wolf, un nativo americano che dopo aver rivendicato l’assassinio della madre fugge inseguito dall’FBI. Durante la fuga, Robert incontra un musicista, Cash, con cui forma un’improbabile amicizia basata sul desiderio di riscatto.Novembre sarà anche il mese dedicato alle grandi biografie. I fan del Dragone non si lascino sfuggire il documentario “”, disponibile in DVD a partire dal 9 novembre. Un’opera interamente dedicata al grande attore e maestro di arti marziali che ha conquistato milioni di spettatori, arricchita da immagini rare e numerose interviste alla sua famiglia e a personalità provenienti dal mondo dello sport e della musica come Mickey Rourke, Kobe Bryant e Manny Pacquiao.Appuntamento con l’horror di qualità grazie a due nuove uscite di Midnight Factory. Dopo un grande successo al cinema, la Fabbrica del Male (fatto bene) porta in Home Video “”, disponibile dal 23 novembre in edizione limitata con booklet esclusivo in formato DVD e Blu-ray. Un cerchio di sangue magistralmente orchestrato, in una storia che unisce modernità e grandi colpi di scena, offrendo un’importante riflessione sulla dipendenza e sul controllo che la tecnologia esercita sulla nostra vita. Cinque adolescenti ricevono l’invito a scaricare sullo smartphone un’applicazione di nome “Bedevil”, con funzioni di ricerca e controllo simili a Siri. Incuriositi dalla novità̀, procedono al download senza interrogarsi sulle conseguenze. Poco dopo iniziano a essere perseguitati da un’entità̀ demoniaca e sovrannaturale, che infesta la casa con le loro più̀ grandi paure e cerca ripetutamente di ucciderli.Edizione esclusiva targata Midnight Factory anche per “”, in uscita dal 23 novembre in formato DVD e Blu-ray e in digital download, entrambi contenenti il booklet da collezione. Un mix vincente di musica metal, adolescenza e spiriti malvagi, per un horror pluripremiato e divertente: il film, infatti, ha ottenuto oltre 20 riconoscimenti, tra premi e nomination, ai maggiori Festival di genere del mondo. La vita in un liceo può essere un inferno e lo sa bene Brodie, un giovane con la passione del metal emarginato da tutti, fino a quando non incontra uno spirito affine in Zakk. Dopo aver messo in piedi una loro band, Brodie e Zakk incappano in un misterioso spartito che garantirebbe un potere supremo a chi è in grado di eseguirlo. La musica che ne deriva, però, evoca un’antica e malvagia entità̀ in grado di sconvolgere l’esistenza di chiunque e distruggere il genere umano.Grande ritorno anche per il mitico Goku, di nuovo protagonista in “”, la prima uscita in un imperdibile cofanetto contenente 7 dischi, disponibile dal 23 novembre in formato DVD. L’intera saga GT sarà pubblicata in sole 2 uscite tutte da collezionare. Il character Design, le ambientazioni e gli oggetti della serie sono realizzate da Akira Toriyama, celebre mangaka autore della saga originale. La vicenda si svolge cinque anni dopo gli avvenimenti di Dragon Ball Z e si conclude a 40 anni dal primo incontro tra Goku e Bulma, con Goku ormai cinquantaduenne. La storia inizia con il ritorno di Goku dall’allenamento con Ub, reincarnazione del Majin Bu originale, con cui il Saiyan era partito alla fine di Dragon Ball Z. Tornato bambino a causa di un desiderio mal formulato da parte di Pilaf a Red Shenron, Goku vive nuove avventure in compagnia della nipote Pan e di Trunks e affronta nuovi nemici per garantire la pace sulla Terra.A Novembre torna anche un grande classico degli anni ‘80: il coraggioso e battagliero “”, disponibile dal 23 novembre in DVD con 11 dischi e, per la prima volta, anche nell’alta definizione del Blu-ray con 8 dischi. Entrambi i formati conterranno un esclusivo booklet di 32 pagine con disegni preparatori e sinossi degli episodi, mentre l’intera saga di Yattaman sarà pubblicata in sole 2 uscite tutte da collezionare. Il “Trio Drombo”, uno sgangherato terzetto di ladri e truffatori, viene assoldato dal misterioso Dottor Dokrobei per trovare i quattro frammenti della pietra Dokrostone. Il trio però non sa che, molto presto, due paladini della giustizia, gli Yattaman, verranno a conoscenza dei loro piani e cercheranno in ogni modo di fermarli.Nuovissima uscita da collezione anche per il cult “”, disponibile in versione DVD e Blu-Ray (per la prima volta quindi anche in alta definizione) a partire dal 23 novembre: un imperdibile cofanetto, composto rispettivamente da 5 dischi nell’edizione BD e 9 in quella DVD, che conterrà l’intera seconda stagione della serie in versione non censurata. Tratto dal celebre manga di Tsukasa Hōjō, la serie animata vede protagoniste tre giovani e bellissime sorelle, Sheila, Kelly e Tati, che gestiscono il caffè “Occhi di gatto”. Il locale è in realtà una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d’arte, anch’essa chiamata Occhi di Gatto, che così firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Entrambe le edizioni home video contengono un booklet da collezione di ben 32 pagine, con le sinossi di ogni episodio e imperdibili illustrazioni dell’anime.