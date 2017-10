FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Per la prima volta al Teatro Palladium

27/10/2017, 09:42

Per la prima volta laapproda al Teatro Palladium. Si tratta di un’occasione importante di collaborazione tra la Festa e l’Università Roma Tre, che ha già avuto un precedente l’anno scorso, quando alcuni film sono stati proiettati al Dams di via Ostiense. E’ un primo segnale che il teatro Palladium si apre anche al cinema e può diventare in futuro uno dei luoghi di fruizione del cinema “espanso” in città.Quattro le proiezioni in programma, di cui la riproposta di un classico musical e di tre esempi di “nuovo documentario” Italiano: martedì 31 ottobre, alle ore 20.30, sarà proiettato "", di Lloyd Bacon (1933, 89’); a seguire, alle 22.00, "" di Luca Lancise (2017, 75’); giovedì 2 novembre alle 20.30 sarà la volta di Tracce di Bene di Giuseppe Sansonna, (2017, 56’), seguito alle 22.00 da "" di Marco Spagnoli (2016, 90’). La serata del 31 ottobre sarà introdotta dal prof. Marco Maria Gazzano; quella del 2 novembre dalla prof.ssa Ivelise Perniola. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.