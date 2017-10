VIEW 2017 - Victor Perez e gli effetti speciali de "Il Ragazzo Invisibile 2"

Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione



Carlo Griseri

Carlo Griseri



Ospite a Torino diper presentare il suo corto "Echo" e le tecnologie all'avanguardia con cui lo ha realizzato,ci ha parlato anche del suo lavoro sugli effetti speciali de "" di Gabriele Salvatores."L'idea di fare un film di supereroi con un "autore" mi ha conquistato, ho pensato che farlo con uno comeavrebbe potuto cambiare le cose. Non volevo fare un film come quelli della Marvel, sarebbe stato impossibile, i budget non si possono paragonare! Quando oggi vedo film di effetti speciali, di supereroi, sempre più spesso mi capita di notare come le storie inizino a ripetersi... presto potrebbe finire tutto questo successo del genere, come è capitato tempo fa al genere western. C'è una crisi narrativa da affrontare, dobbiamo pensare a ciò che verrà dopo! Come dice sempre mio cognato: "Tu punta alla luna, se ti sbagli arrivi alle stelle"... non servono 325 milioni per fare un film, ne possono bastare molti meno"."Lavorare aè stato un po' come quando schiacci il tasto "reset" al computer, e riparti da zero. Mi sono accorto che all'inizio ero scomodo e alieno, sul set mi guardavano come ""... con il tempo mi hanno accettato, e alla fine abbiamo anche fatto delle scene azzardatissime, difficili da pensare. Sono soddisfatto, Salvatores è un regista molto curioso e voleva sempre capire cosa facevo, e come"."In Italia non c'è la cultura dell'effetto visivo, solo dell'effettaccio in post produzione, per nascondere un microfono, un'esplosione o cose simili. Ci sono voluti mesi per creare alcuni effetti per il film, ho dovuto lottare con una delle frasi che più mi sono sentito dire (""). Posso dire che con questo film ho fatto fare un piccolo, piccolissimo passo in avanti al cinema italiano in campo di effetti, spero che si possa ripartire da qui. Lo stesso Salvatores mi ha detto che se avesse saputo quel che si poteva fare, avrebbe scritto diversamente: spero che scriverà diversamente il prossimo!".