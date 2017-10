TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - Su Rai4 una rassegna televisiva dedicata ai film cult del Festival

26/10/2017, 13:45

Dal 31 ottobre al 5 novembre 2017 si svolgerà nel capoluogo friulano il tradizionale, evento dedicato alla fantascienza e al fantastico in tutte le loro sfaccettature, giunto alla sua diciassettesima edizione. Rai 4 sarà presente al Festival triestino in qualità di media partner e per l’occasione è stato istituito un premio ad hoc, il “Premio Rai4”, che verrà assegnato durante la cerimonia di premiazione, il 5 novembre, a uno dei film in concorso.Ma la partnership tra Rai 4 e il Trieste Science+Fiction si materializza anche in televisione attraverso un ciclo appositamente dedicato ai film cult fantastici che nelle precedenti edizioni sono stati presentati nel Festival.Ogni sera in terza serata, da lunedì 30 ottobre fino domenica 5 novembre, un film che ha caratterizzato l’iconico Festival: da Last Days on Mars con Liev Schreiber a Monsters di Gareth Edwards, passando per l’horror REC 3 – La genesi, L’arrivo di Wang dei Manetti Bros. e il filosofico Coherence – Oltre lo spaziotempo.Inoltre nella puntata in onda il 2 novembre anche Kudos – Tutto passa per il web, il magazine settimanale di Rai 4, dedicherà un servizio alla manifestazione fantascientifica triestina.CICLO Trieste S+F Festival: ogni notte a partire dal 30 ottobre, in terza serata30/10: Last Days on Mars di Ruairi Robinson31/10: REC 3: Genesis di Paco Plaza01/11: L’arrivo di Wang di Antonio e Marco Manetti02/11: Kiss of the Damned di Alexandra Cassavetes03/11: Coherence – Oltre lo spaziotempo di James Ward Byrkit04/11: The Colony di Jeff Renfroe05/11: Monsters di Gareth Edwards