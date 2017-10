Presentazione ufficiale per l'Associazione Compositori Musica da Film

25/10/2017, 16:52

I compositori di musica da film affrontano oggi le difficoltà derivanti dalla crisi di due importanti settori: quello cinematografico e quello discografico. Le colonne sonore, un tempo fiore all'occhiello della produzione musicale nostrana, non hanno quasi più mercato e numerose etichette, editori, studi di registrazione hanno già chiuso i battenti. I nostri produttori cinematografici storicamente non investono o comunque investono troppo poco nella creazione delle colonne sonore originali e concedono tempi di realizzazione sempre più risicati, al punto che numerosi compositori si trovano costretti a rinunciare alle orchestre, a utilizzare nelle loro opere solo strumenti virtuali e a rivestire allo stesso tempo, quando possono, anche il ruolo di editori di se stessi.Inoltre, il compenso per il diritto d'autore in Tv si è notevolmente abbassato, soprattutto per la trasmissione di film sulle nuove reti tematiche, per non parlare dello streaming sulle piattaforme on line. Infine, all'interno della nuova legge cinema e dei suoi decreti attuativi non è prevista alcuna voce a tutela delle musiche per film.Ed è per rispondere a questa situazione, sempre più grave, che nasce l'esigenza di discutere pubblicamente le problematiche relative alla creazione e alla realizzazione della colonna sonora nell'ambito degli attuali scenari produttivi di un film. Perché, continuando così, il rischio è che il cinema italiano finisca per perdere definitivamente una delle principali qualità che un tempo ha contribuito a renderlo grande e apprezzato in tutto il mondo.Nasce per questo motivo l'ACMF - Associazione Compositori Musica da Film, costituitasi lo scorso 28 aprile. L'associazione intende opporsi alle strettoie di meccanismi produttivi improvvisati, nocivi per l’arte della composizione della musica da film, intende tutelare i propri associati nella loro vita professionale e incentivare regole eque e trasparenti: dalla creazione alla realizzazione, dalla distribuzione alla gestione del diritto d’autore, promuovendo la diffusione della cultura e della creatività musicale, anche tramite iniziative e workshop destinati alle nuove generazioni di compositori.Interverranno all'incontro, che sarà coordinato dal giornalista Marco Spagnoli:Pivio - presidente pro tempore di ACMF (con Aldo De Scalzi: Ammore e malavita, Song' e Napule, L'odore della notte, Il bagno turco)Giuliano Taviani - vice-presidente pro tempore di ACMF (Una questione privata, Anime nere, Cesare deve morire, Nessuno mi può giudicare)Claudio Messina - segretario pro tempore di ACMF (ex editore RTI)Saranno inoltre presenti all'incontro alcuni membri del comitato promotore dell'ACMF:Stefano Caprioli (Dichiarazione d'amore, Come due coccodrilli, Barnabo delle montagne, Ho amici in paradiso)Andrea Guerra (Immaturi, Nine, La ricerca della felicità, Hotel Rwanda)Stefano Mainetti (100 metri dal paradiso, Orgoglio serie-tv, Talos - L'ombra del faraone, Zombi 3)Lele Marchitelli (Robinù, Noi 4, La grande bellezza, Piano, solo)Kristian Sensini (Provaci ancora prof! serie-tv, P.O.E.: Project of Earie, The Museum of Wonders, Butterfly Rising)Louis Siciliano (My Italy, 20 sigarette, Happy Family, Due vite per caso)Carmelo Travia (Una questione privata, Rosso Istanbul, Cesare deve morire, Nessuno mi può giudicare)