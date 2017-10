HALLOWEEN DAY - Al MIC ed all'Area Metropolis 2.0 di Milano un’intera giornata dedicata alla festa di Halloween

28/10/2017, 10:52

Presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano marted 31 ottobre 2017 in programma un段ntera giornata dedicata alla festa diAlle ore 17 il cartellone prevede il film d誕nimazione per bambini "" (2014), diretto da Jorge R. Gutierrez e prodotto da Guillermo Del Toro, dove il protagonista, Manolo Sanchez, ultimo erede di una famiglia di toreri che desidera per fare il musicista ed innamorato della bella Maria, si ritrover a fare una scommessa con la Morte.Il programma continua, alle ore 21, con un classico per adulti, "" (1922) di Benjamin Christensen, con accompagnamento musicale da brivido di Francesca Badalini al pianoforte ed Emanuele Cedrone alle percussioni e alla melodiosa, strumento musicale quanto mai atipico e misterioso.Presso Area Metropolis 2.0 marted 31 ottobre alle ore 21 sar in programma "", il capolavoro horror di Stanley Kubrick, che torner nelle sale come evento speciale per Halloween per festeggiare i 40 anni dalla pubblicazione dell'omonimo romanzo di Stephen King.Il film, nella sua versione da 119 minuti, sar preceduto dalla proiezione del corto inedito intitolato "Work and play", dalla frase che il protagonista scrive ossessivamente sulla sua macchina da scrivere: 鄭ll work and no play makes Jack a dull boy, che nella versione italiana diventata 的l mattino ha l弛ro in bocca.Il ritorno di "" al cinema rappresenta la possibilit di riscoprire un classico che sfiora una perfezione insuperabile e di passare il miglior Halloween di sempre in compagnia di due veri maestri dell'horror.Il film verr proiettato in replica mercoled 1 novembre 2017 alle ore 15:00 e alle ore 21:00.