CLOROFILLA FILM FESTIVAL - Serate finali allo Spazio Alfieri di Firenze

Clorofilla Film Festival



25/10/2017, 14:22

Si chiude allo Spazio Alfieri di Firenze, l’edizione 2017 delpromosso da Legambiente insieme allo storico cinema fiorentino e all'associazione Kansassiti con la collaborazione di Quelli della Compagnia e Novo Modo.Dal 27 al 29 ottobre nel capoluogo toscano si svolgeranno le serate finali con alcuni tra i migliori documentari, film e corti a tema ambientale e sociale mai proiettati a Firenze. Uno sguardo trasversale che si focalizza su argomenti attuali come l’agricoltura sostenibile di “” di Andrea Pierdicca (sabato 28 ottobre), gli orti urbani raccontati in “” di Vincenzo Notaro (venerdì 27 ottobre), i suoni in via di estinzione del documentario “” di Alessandro D’Emilia e Nika Saravanja (domenica 29 ottobre) sul progetto di David Monacchi “” e le energie da biomasse de “L’occasione bruciata. Quando la bioenergia fallisce” (venerdì 27 ottobre) di Luca Bonaccorsi e Alessandro De Pascale. Sempre venerdì, alle 20.30, la proiezione del documentario “Immondezza”, di Mimmo Calopresti.In anteprima nazionale il film "" di Antonio Padovan (sabato 28 ottobre) con Giuseppe Battiston e Roberto Citran –presente in sala insieme al regista- che racconta una terra e l’importanza della sua tutela, “” di Diego Olivares (venerdì 27 ottobre) interpretato da Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo e Salvatore Esposito, ambientato nella terra dei fuochi e i corti vincitori del concorso Migrarti 2017 promosso dal Mibact (sabato 28 ottobre).Ci sarà anche la presentazione del libro “” di Antonello Pasini e Grammenos Mastrojeni (sabato 28 ottobre), che analizza i cambiamenti climatici in relazione alle guerre e alle migrazioni e in chiusura, domenica 29 ottobre, il film per bambini “Sasha e il Polo Nord” di Rémi Chayé e, dopo le premiazioni, lo spettacolo “La vita è una beffa” di e con Daniele Parisi, attore del film pluripremiato “Orecchie” di Alessandro Aronadio.