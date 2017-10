ALICE NELLA CITTA' XV - Si inaugura Casa Alice con tanti ospiti

25/10/2017, 14:06

Si inaugura oggi all’Auditorium Casa Alice, lo spazio didedicato agli incontri stampa e alle masterclass con i protagonisti che accompagneranno il programma della 15. edizione della sezione autonoma dedicata ai più giovani della Festa del Cinema di Roma. A partire dalle 18.30, Radio2 animerà la serata con il dj Luca Cucchetti alla consolle.Anche quest’anno è grandissimo l’interesse da parte del pubblico per i film del: sono già oltre dieci mila le prenotazioni (10.088) da parte di scuole e studenti per assistere alle proiezioni.Si comincia domani anche con le masterclass dedicate ai ragazzi del ciclo Stand Up for Creativity dedicate ai mestieri del cinema che inaugureranno alle ore 16 con Fulvio Lucisano sulla professione del produttore.Grandissima attesa per Orlando Bloom che il 4 novembre sarà presente a Roma sia per partecipare ad un incontro aperto al pubblico alle 12.30 insieme a Maya Sansa che per accompagnare il film "" dei fratelli Shammasian che lo vede protagonista e sarà proiettato sempre il 4 novembre alle 22.30 al cinema Admiral di piazza Verbano.Oltre agli ospiti annunciati il pubblico avrà inoltre la possibilità di incontrare Sophie Nélisse, giovane attrice canadese che ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo da protagonista in Storia di una ladra di libri di Brian Percival, adattamento cinematografico del romanzo La bambina che salvava i libri di Markus Zusak. Sophie Nélisse è la protagonista di "" di Léa Pool, presentato nella sezione Panorama.A presentare invece la serie norvegese di successo "" interverranno il 28 ottobre le due giovani protagoniste Iman Meskini e Josefine Frida Pettersen, insieme al produttore Håkon Moslet.11.00 I Liceo Amaldi, Via Domenico Parasacchi, 21, 00133 RomaApertura rassegna Omaggio al Premio Lux Fabia Bettini e Gianluca Giannelli con Gino Castaldo ed Ema Stokholma di "Back 2 Back" in diretta a Radio 2 con Anna Foglietta, Michela Cescon, Andrea Bosca del progetto “Every Child is My Child”– segue proiezione del film Welcome di Philippe Lioret, Francia 2009, 110’14.45 I 3 e Google Cinema Hallproiezione stampa The Breadwinner, N. Twoney (94’) – in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma16.00 I Casa AliceMasterclass Stand Up for Creativity: Il Mestiere del produttore, masterclass tenuta da Fulvio Lucisano