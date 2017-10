CONVERSAZIONI VIDEO 2017 - Dal 30 ottobre al 3 novembre alla Casa dell’Architettura di Roma

24/10/2017, 14:32

Torna alla Casa dell’Architettura di Roma, per il quinto anno consecutivo, dal 30 ottobre al 3 novembre 2017, Conversazioni Video, il Festival Internazionale di Documentari specificamente dedicato all’arte e all’architettura della città di Roma.è curato dall’associazione culturale Art Doc Festival, promosso dalla Casa dell’Architettura di Roma e si svolge nell’ambito delle Risonanze della Festa del Cinema di Roma, con il patrocinio del Mibact - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.Sono sedici i documentari in concorso, selezionati tra i circa centosessanta partecipanti, divisi nelle due categorie di “Arte” e “Architettura”, realizzati dal 2014 ad oggi e provenienti da ogni parte del mondo (America, Belgio, Francia, Giappone, Italia, Portogallo e Spagna), che verranno mostrati durante le quattro giornate di proiezioni alla Casa dell’Architettura di Roma.Il programma prevede documentari sulla vita e le opere di grandi architetti: Tadao Ando, l’architetto “Samurai”; Vittorio Giorgini e la sua “balena” nel bosco di Baratti in un poetico racconto in anteprima al nostro Festival; Frei Otto, i cui lavori vengono analizzati da Zaha Adid, in una delle sue ultime interviste prima della scomparsa; Eero Sarinen, alla scoperta del quale intraprendiamo un viaggio accompagnati da suo figlio Eric Saarinen, direttore della fotografia. Scopriremo, inoltre, le case e la vita quotidiana di alcuni dei più importanti designer del mondo con il documentario "".Incontreremo anche importanti personaggi del mondo dell’arte: Salvador Dalì, nel secondo documentario della trilogia che sta realizzando la Fondazione Gala-Salvador Dalì; Berthe Morisot, unica donna a far parte del gruppo degli Impressionisti; Gillo Dorfles, in un ritratto corale tratteggiato da testimonial d’eccezione (Achille Bonito Oliva, Mario Botta, Fulvio Caldarelli, Andrea Cortellessa, Gino Di Maggio, Federica Pirani, Luigi Sansone, Angela Vettese); Daniel Buren con la sua installazione per la Fondazione Louis Vuitton a Parigi.Giovani artisti borsisti dell’Accademia di Francia ci raccontano la loro esperienza romana nel documentario in anteprima assoluta "" e alcuni dei maggiori esponenti dell'arte urbana portoghese si confrontano edifici dimenticati della città di Roma in "" a Roma.E ancora un’altra anteprima con l’incredibile storia della ex fabbrica di pasta Pantanella, in "", un’inusuale sguardo sulle periferie romane con; Via della Conciliazione nei straordinari documenti dell’Archivio Luce in "", una video installazione sull’evoluzione dell’architettura sacra attraverso celebri esempi e un viaggio all’interno della Biblioteca Riccardiana di Firenze.Ogni giornata sarà arricchita dalla presentazione dei documentari da parte di esperti e dei registi dei film in concorso.La giuria del Festival, curato da Antonella Greco, Benedetta Nervi e Lia Polizzotti è composta da: Antonella Greco, Presidente Art Doc Festival, Alfonso Giancotti, Presidente del CTS della Casa dell’Architettura, Elisabetta Cristallini, Prof.ssa di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università della Tuscia di Viterbo, Edoardo Dell’Acqua, regista e Claudio Libero Pisano curatore.Per i professionisti appartenenti all’Ordine degli Architetti che si accrediteranno è previsto il conferimento di 3 CFP per ciascuna delle giornate.