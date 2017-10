EFA 2017 - Le nomination per la miglior commedia ed animazione europea

24/10/2017, 14:19

Simone Pinchiorri



L'European Film Academy ha annunciato le nomination nelle categorie commedia ed animazione della trentesima edizione degli, in programma a Berlino il 9 dicembre 2017Per l'sono candidate:- ETHEL & ERNEST di Roger Mainwood- LOUISE EN HIVER di Jean-François Laguionie- LOVING VINCENT di Dorota Kobiela e Hugh Welchman- ZOMBILLÉNIUM di Arthur de Pins e Alexis DucordPer la categoriasono stati scelti i seguenti film:- KING OF THE BELGIANS di Jessica Woodworth e Peter Brosens- THE SQUARE di Ruben Östlund- VINCENT AND THE END OF THE WORLD di Christophe van Rompaey- WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS di Simon Verhoeven