FORTUNATA - In DVD e Blu-ray dal 25 ottobre

Esistenze sofferte in una periferia povera. Un sogno da realizzare e la forza rivoluzionaria dell’amore, l’unica che ci trascina sempre lontano dai nostri obiettivi prestabiliti. Arriva finalmente in home video "", favola contemporanea scritta da Margaret Mazzantini e diretta da Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Nicole Centanni e con Hanna Schygulla.Vincitore di tre Nastri d’Argento 2017 (Jasmine Trinca come Migliore Attrice Protagonista, Alessandro Borghi come Miglior Attore Non Protagonista, Alessandro Rolla per il Miglior Sonoro in Presa Diretta) e dell’Un Certain Regard alla 70esima edizione del Festival di Cannes (Jasmine Trinca come Migliore Attrice Protagonista), "" è disponibile in Digital HD dall’11 Ottobre 2017, in DVD e Blu-ray™ dal 25 ottobre 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.Fortunata è una giovane madre con un matrimonio fallito alle spalle e una bambina di otto anni. Fortunata ha una vita affannata, fa la parrucchiera a domicilio, parte dalla periferia dove abita, attraversa la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle donne e allo stesso tempo combatte quotidianamente con determinazione per conquistare il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo ai propri sogni bisogna essere fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la variabile dell'amore, l'unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza.Genere: DrammaticoDischi: 1Durata: 105 minuti ca.Audio: Italiano DTS-HD Master Audio 5.1Video: Anamorfico Widescreen 2.35:1Sottotitoli: Italiano n/uContenuti Speciali: Dietro le quinte • Scene eliminate • TrailerGenere: DrammaticoDischi: 1Durata: 100 minuti ca.Audio: Italiano Dolby Digital 5.1Video: Anamorfico Widescreen 2.35:1Sottotitoli: Italiano n/uContenuti Speciali: Dietro le quinte • Scene eliminate • Trailer