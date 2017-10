IL VELLO D'ORO - Il 25 ottobre a Cagliari

Transizioni



Prosegue la rassegna cinematografica "" ideata e organizzata dalle associazioni 4CaniperStrada e L'Ambulante, con il patrocinio del Comune di Sassari e la partnership della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari e dell'Università di Sassari - Dipartimento Polcoming.A Cagliari, mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 20.00, presso la Società Umanitaria - Cineteca Sarda, verrà proiettato il film "" diIl documentario racconta il laboratorio che il Teatro delle Albe di Ravenna ha realizzato a San Chirico Raparo un piccolo paese sui monti della Basilicata.Il laboratorio ha coinvolto giovani e anziani del paese, tra loro 12 ragazzi africani residenti in una comunità per minori, sul testo Argonautiche di Apollonio Rodio. Il viaggio è il filo che unisce le diverse storie di questo documentario: quello degli Argonauti del II sec. a.c, quello della popolazione di San Chirico Raparo che nella seconda metà del 900 è emigrata in tutto il mondo e quella dei migranti di oggi.A seguire, alla presenza del regista, una discussione aperta sul linguaggio e sulle tematiche mosse dal film, tematiche che sono ottimi spunti di riflessione anche per la Sardegna, e i suoi paesi che, come il paese di San Chirico Raparo, sono coinvolti nelle migrazioni internazionali.Ospiti della serata, oltre al regista, l'associazione (S)cambiare, di base a Cagliari, che propone e sviluppa progetti culturali e di cooperazione locale e internazionale attraverso metodologie attive e partecipative. Attualmente l’associazione è impegnata nella costruzione di un progetto di cooperazione internazionale in Senegal e nel progetto Incontrarti, un progetto di cooperazione locale in Sardegna.