LOCATION DEL CUORE - Roma Lazio Film Commission presente il progetto

Terme di Caracalla, una scena de "La Grande Bellezza"



23/10/2017, 17:30

” è un progetto ideato da Roma Lazio Film Commission alla scoperta delle location che hanno fatto la storia del cinema e dell'audiovisvo, che hanno emozionato e che sono rimaste nel cuore dei professionisti e degli appassionati del settore.Il territorio del Lazio è ricco di luoghi che hanno fatto da set a film indimenticabili, come La dolce vita di Fellini, Il sorpasso di Risi, Accattone di Pasolini; che continuano oggi a contribuire al successo di molte pellicole, una fra tutte La grande bellezza di Sorrentino, e che sicuramente continueranno a vivere nell'audiovisivo di domani, che sta pian piano conquistando il web, già oggi grande vetrina del territorio laziale.L’obbiettivo di Roma Lazio Film Commission è quindi quello di raccogliere una serie di testimonianze, non solo degli addetti ai lavori del settore cinema, ma anche del pubblico e degli appassionati, di quelli che il cinema lo sostengono andando a vedere i film, per capire quali location hanno lasciato un segno e perché. Ciò permetterà di ricordare le location più famose e più apprezzate, ma anche di scoprire quelle meno conosciute; di capire quali ambientazioni e quali set hanno ispirato e segnato registi, sceneggiatori, produttori, scenografi etc ; ma anche di capire cosa apprezza e arriva al pubblico. Una raccolta per conoscere il territorio, capire il cinema ed esplorare le emozioni.