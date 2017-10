NESSUNO PUO' VOLARE - Il docufilm con Simonetta Agnello Hornby e George Hornby su laF

Nessuno può Volare



” è il docufilm con protagonisti Simonetta Agnello Hornby e George Hornby, in onda mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 21.10, in prima tv assoluta su laF (Sky 139).Il docufilm, realizzato da Pesci Combattenti in coproduzione con EFFE TV e con la regia di Riccardo Mastropietro, è un viaggio fisico, intellettuale ed emotivo, compiuto in Italia da Simonetta e dal figlio George, alla ricerca di spunti, suggestioni, documenti, testimonianze per raccontare e comprendere la disabilità oggi attraverso la cultura, l’arte e la storia, intrecciandola con la propria storia familiare. “Nessuno può volare” è parte di un progetto editoriale di Simonetta Agnello Hornby per Giangiacomo Feltrinelli Editore e laF che prende la forma anche dell’omonimo libro uscito il 28 settembre e di un tour di incontri nelle principali città italiane.Il docufilm, come l’intero progetto, prende spunto da alcune domande chesi pone sulla condizione di suo figlio George costretto da anni su una sedia a rotelle da una grave forma di sclerosi multipla: se non fossimo nel terzo millennio ma anche solo 100 o 50 anni fa, cosa ne sarebbe di lui? Cosa ne sarebbe delle persone disabili? E oggi, cosa significa essere un disabile?Da Roma alla Galleria degli Uffizi di Firenze fino al mare blu ligure e alle colline del Nord Italia, “” è un percorso attraverso l’arte e incontri con persone straordinarie che hanno saputo fare della disabilità un’opportunità e uno stimolo per vivere in modo ancora più intenso, e prima ancora una vita normale con cui confrontarsi.” è una riflessione che si estende più in generale alla bellezza, al dolore, al tempo che passa, al senso della vita e del suo corrispettivo, la morte.Nessuno può volare, eppure volare è un sogno di tutti.