BOX OFFICE - "IT" irrompe nella Top10 e vola in vetta

IT



23/10/2017, 11:22

Antonio Capellupo



Nella Top10 dei film piω visti tra il 16 e il 22 Ottobre irrompe la paura.Maggiore incasso e prima posizione per "" di Andrιs Muschietti, che ha totalizzato € 6.492.875 grazie a 874.418 fan dell'horror.Secondo posto per il film-evento"" di Dorota Kobiela e Hugh Welchman, che in tre giorni ha raccolto € 1.205.918 con 131.221 presenze.Chiude il podio "" di Denis Villeneuve, che aggiunge altri € 967.777 al suo totale con 143.889 accessi in sala.Scorrendo la classifica, in sesta posizione si rintraccia "" di Michela Andreozzi, che ha incassato € 342.678 con 56.245 amanti della commedia al seguito.Ultimo in Top10 "" di Cosimo Gomez, che ha totalizzato € 304.681 con 43.521 accessi.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 IT - € 6.492.875 - 874.4182 LOVING VINCENT - € 1.205.918 - 131.2213 BLADE RUNNER 2049 - € 967.777 - 143.8894 L'UOMO DI NEVE - € 887.609 - 137.2965 MONSTER FAMILY - € 736.247 - 114.2836 NOVE LUNE E MEZZA - € 342.678 - 56.2457 EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI - € 324.195 - 53.0738 LEGO NINJAGO - IL FILM - € 323.902 - 52.0769 LA BATTAGLIA DEI SESSI - € 322.472 - 47.64010 BRUTTI E CATTIVI - € 304.681 - 43.521