IL DEMONE DELL'ACQUA - In anteprima al Science+Fiction di Trieste

Il Demone dell'Acqua



23/10/2017, 11:06

Il cortometraggio intitolato, scritto e diretto dae prodotto da INDIVISION, sarà presentato in anteprima al Trieste Science+Fiction Festival il giorno 1 Novembre 2017, all’interno della sezione Spazio Corto di Spazio Italia. Il Demone dell’Acqua partecipa alla concorso per l’assegnazione del premio CineLAb, organizzato in collaborazione con il DAMS – Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, Corso di studi inter-ateneo Università degli Studi di Udine e Università degli Studi di Trieste, riservato al miglior cortometraggio italiano presentato nella sezione Spazio Italia | Spazio Corto.racconta un incubo sul potere fatto da un migrante durante la sua terribile traversata del mediterraneo. Un sogno iperbolico e psichedelico sul potere fatto da chi non ha mai potuto averne, che diventa tragedia non appena l’eccesso porterà all’autodistruzione del protagonista. Nel cast