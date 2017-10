AMICI MIEI - A Firenze un raduno dei fan

23/10/2017, 11:04

Dopo il successo dell’anno scorso torna a Firenze il raduno dei fan di "": sabato 4 novembre sarà una giornata all’insegna del divertimento e delle zingarate con un doverosoa 2 mesi esatti dalla sua scomparsa con, auto con clacson sensibilissimi, il cane Birillo, un tour a piedi realizzato con la collaborazione delle guide fiorentineche condurrà attraverso i luoghi che hanno fatto da scenario nelle storiche “zingarate”: dal cimitero di San Miniato al Monte al quartiere di San Niccolò con il mitico Bar Necchi dove in Via dei Renai alle ore 17.00 si terrà la cerimonia di scoprimento dellapromossa dall'Assessorato alla Toponomastica del Comune di Firenze. A rendere ancora più solenne la cerimonia sarà presente anche il Gonfalone della città e l’Assessore Andrea Vannucci.Grande novità di quest’anno la Cena a Tema che si svolgerà presso i locali dello Yab in Piazza Strozzi con piatti tipici ispirati alle scene del film: dall’immancabile rinforzino all’insalata sovietica, dalla frittata con le patate allo sformato di maccheroni della Carmen, i fegatelli all’aretina del Ramaiolo.. e le patate a fiammifero, a fettine, a bombolotto.. per concludere con i cornetti del Sor Antonio il tutto accompagnato dalla degustazione dei vini Tapioco, Come Se Fosse e Antani dell’Azienda vinicola La Tognazza, e la presentazione ufficiale del nuovoche arriva a Firenze, luogo simbolo di Amici Miei per una serata speciale alla presenza di Gianmarco Tognazzi ed Alessandro Capria che ci accompagneranno a partire dalle ore 20.30 a scoprire la nuova etichetta che porta avanti la filosofia e lo stile di vita alternativo del mitico Ugo, grande appassionato di vino, di cucina e della campagna che ha messo in questo vino convivialità e amicizia nel mito della zingarata. L’evasione è il tema di questo vino prodotto proprio in Toscana, a Panzano in Chianti.Al termine della cena la serata proseguirà nella storica location del Cinema Odeon con la proiezione prima del filmideata e prodotta da Francesco Conforti e dal regista Federico Micali e poi del mitico Amici Miei Atto II all’interno del quale sono presenti diverse scene che ricordano l’alluvione di Firenze del ’66 giorno proprio scelto per questo nostro evento.Saranno presenti alla manifestazione alcuni degli attori che presero parte alle riprese del film: Enio Drovandi (il Vigile Pisano) , Renato Cecchetto (Augusto Verdirame), Tommaso Bianco (Antonio il Fornaio), Lucio Patane’ (Lucianino Perozzi).Per informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/raduno-amici-miei-alluvionati-dentro-atto-ii/