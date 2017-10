HANAA - Premio miglior documentario al Cape Town Film Festival

Una scena di "Hanaa"



23/10/2017, 09:01

Alla sua prima internazionale al, conclusosi lo scorso weekend, l'opera "", prodotta da Natia Docufilm con Rai Cinema, e diretta da, già regista pluri-premiato con "In Utero Srebrenica" (2013), si è aggiudicata ilIl lavoro che ha avuto una difficile gestione di sviluppo di quasi due anni, attraverso quattro differenti paesi (Giordania, India, Perù, Nigeria), racconta il tema dei matrimoni precoci e della violenza contro le donne." è, infatti, il nome condiviso dalle quattro protagoniste che, seppur in territori distanti e inavvicinabili, vivono uno stesso destino di sopraffazione e marginalità. Dalla schiavitù di Boko Haram al tema delle maternità infantili, passando per la guerra in Siria e la tradizione dei matrimoni del Rajasthan, "" mostra il volto di tante vittime a cui non si dà mai nome e lo fa attraverso un linguaggio che mescola cinema di narrazione ad estetica reportagistica.