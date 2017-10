SKY CINEMA - A novembre quattro film italiani in prima visione

http://cinema.sky.it/news/2017/10/12/film-da-vedere-autunno-2017-sky-cinema.html



28/10/2017, 11:12

Simone Pinchiorri



offre a novembre tante prime visioni d’eccezione dai thriller alle commedie romantiche, dai fantasy ai grandi drammi.Quattro i film italiani proposti. Si apre all’insegna del divertimento con "" di Aldo, Giovanni e Giacomom per poi passare al thriller "", produzione originale Sky Cinema, diretto da Ivan Silvestrini, e tratto dall’omonima graphic novel edita dall’italiana Sergio Bonelli Editore.Poi, sarà la volta di "" di Michele Placido, tratto da una storia vera, con Cristiana Capotondi, Ambra Angiolinim Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Violante Placido ed Ottavia Piccolo. Infine, "", film rivelazione dell'anno per la regia di Gianfranco Cabiddu, vincitore del David di Donatello per la miglior sceneggiatura e del Globo d'Oro come miglior film.Questa la lista di tutte le prime visioni del novembre 2017:- 7 MINUTI: Sky Cinema Uno- FUGA DA REUMA PARK: Sky Cinema Uno- PASSIONE INNOCENTE: Sky Cinema Uno- LA STOFFA DEI SOGNI: Sky Cinema Uno- LA RAGAZZA DEL TRENO: Sky Cinema Uno- MASTERMINDS – I GENI DELLA TRUFFA: Sky Cinema Uno- ASSASSIN’S CREED: Sky Cinema Uno- THE RING: 3 Sky Cinema Max- OCEANIA: Sky Cinema Uno- MONOLITH: Sky Cinema Uno- LETTERE DA BERLINO: Sky Cinema Uno- RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER: Sky Cinema Uno- TI AMO PRESIDENTE: Sky Cinema Uno- A SPASSO CON BOB: Sky Cinema Uno- THE FORGER – IL FALSARIO: Sky Cinema Uno- IL SOGNO DI FRANCESCO: Sky Cinema Cult