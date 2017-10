GLI ASTEROIDI - In Emilia Romagna tra adolescenza e malavita

Gli interpreti di "Gli Asteroidi" di Germano Maccioni



21/10/2017, 06:40

Stefano Amadio



" paga la sua stessa caratteristica principale, la provincialità. Questo diè un racconto di formazione che non decolla, che fatica a creare pathos malgrado una storia di bravi ragazzi e di malavita, per nostra fortuna lontani dalla periferia romana.I giovani interpreti, scelti tutti tra non professionisti con casting nei licei, stentano nel creare il proprio personaggio che ha comunque dei limiti già in sceneggiatura; situazioni già viste e parole già sentite. I caratteri della provincia emiliana, tra baretti, chioschi e kartodromi sembrano presi in prestito da altri film e quasi mai creati originali e non bastano i soliti soprannomi “strani” per sollevare le sorti di questo o di quel personaggio.La storia è lì, con i ragazzi insoddisfatti nella loro lunga adolescenza e nei problemi familiari, che pur di dare una svolta alla vita si mischiano con persone poco raccomandabili cominciando a rubare candelabri d’oro nelle chiese (ce e sono ancora?).La scoperta dell’amore, la rivalutazione dell’amicizia e del perdono, lo stesso che il parroco vittima concede ai ladri, portano verso un epilogo dolceamaro che non scontenta nessuno, per primi gli spettatori.è Chiara e dimostra una notevole fotogenia.nei panni del viscido capo dei delinquenti, forse per il troppo dialogo e il poco spessore del personaggio, fatica con mai prima a portare a casa il risultato, esagerando in colpi di testa fuori luogo.è una mamma vedova credibile, alle prese con una grave crisi finanziaria che le sta portando via ogni cosa, costringendola, con suo figlio, ad abbandonare quella pianura tanto amata ma distratta e infelice.