FIGHTING PAISANOS - Su Rai Storia il 21 ottobre

Una scena di "Fighting Paisanos"



20/10/2017, 12:01

” è l'appellativo che un grande cronista di guerra americano, Ernie Pyle, affibbiò a un ragazzino ciociaro, Alfonso Felici, che grazie alla doppia cittadinanza, italiana e statunitense, poté arruolarsi nell'esercito alleato per liberare l'Italia dal nazifascismo.Un'esperessione che ha ispirato anche il titolo del documentario di Marco Curti, “Fighting Paisanos” - in onda sabato 21 ottobre 2017 alle 22.10 su Rai Storia - dedicato alle migliaia ragazzi americani di origini italiane che, come Alfonso Felici, durante la Seconda Guerra mondiale tornano in Italia per dare il loro contributo alla causa della libertà.