Note di regia di "Terapia di Coppia per Amanti"

Terapia di Coppia per Amanti





Ho provato a fare un film veloce e moderno sui rapporti di coppia, una storia che parli di un grande amore in modo libero.Libero dai preconcetti che finora hanno accompagnato la visione delle relazioni tra uomini e donne e dei tradimenti.Libero di raccontare senza vergogna e senza inibizioni il punto di vista di un uomo e di una donna che si amano e che sono costretti ad affrontare la vita e le paure di tutti i giorni per dare una possibilità alla loro passione.Una passione che accompagnandoli nel tempo si trasforma in quell’amore che non provano più, o non hanno mai provato, per il loro partner ufficiale.Senza più sensi di colpa ma consci comunque del dolore che si è provato, fatto provare, vissuto, subito, in parte superato ma dimenticato. E tutte queste emozioni, come capita spesso nella vita, arrivano tutte insieme all’improvviso. Oppure, come per Modesto, così ci sembra, mentre in realtà si è solo rimandato per troppo tempo…Terapia di coppia per amanti è quasi un film musicale, sia per la professione del nostro protagonista Modesto, chitarrista, sia per come la musica scandisce e accompagna nel tempo la liaison con Viviana.E la musica grazie alla leggerezza di Rodrigo D’Erasmo, che ha composto la colonna sonora, e grazie all’esplosività dei Daiana Lou, che interpretano i pezzi del film, diventa il metronomo emotivo del film accompagnandoci nelle tante emozioni che caratterizzano il pezzo di vita che raccontiamo di Viviana e Modesto. Attraverso la loro storia il punto di vista dell’uomo e della donna, le loro nevrosi e le loro paure raccontate con ironia e sarcasmo, esacerbati ed estremizzati dalla verità.Terapia di coppia per amanti è un film per single, coppie sposate e amanti perché ci mette tutti sullo stesso piano con le nostre paure, pigrizie, amori e passioni ma soprattutto per chi ha voglia di amare non accontentandosi!