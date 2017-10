LUCANA FILM COMMISSION - Aperto il Bando "Vivaio

17/10/2017, 18:12

E’ stato pubblicato oggi 17 ottobre 2017 il” a favore di manifestazioni cinematografiche che si svolgono in Basilicata, nell’ottica del rafforzamento della coesione sociale. Rassegne più che festival, che hanno come azioni trasversali attività legate all’audiovisivo, offerte culturali oltre l’audiovisivo, o con una forte caratterizzazione delle identità culturali e sociali del territorio. Tali iniziative per la loro natura non riescono ad accedere a forme di sostegno ordinario, quali i bandi per festival audiovisivi pubblicati a livello regionale e nazionale. Esse costituiscono al contempo un “vivaio” di attività sperimentali nel campo audiovisivo, con potenzialità di crescita sia dal punto di vista economico che socioculturale.Sul sito della, tutte le informazioni necessarie e la modulistica per poter presentare domanda al seguente link: