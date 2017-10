ARSENICHEM FILM FESTIVAL I - Il 26 Settembre 2018 a Manfredonia

16/10/2017, 15:03

NON UN SINGOLO INCIDENTE, MA UNA CATASTROFE CONTINUATA L’incidente più grave che colpì la città di Manfredonia (FG) fu quello del 26 settembre 1976: a causa dell’esplosione della colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca nell’Isola 5 dello stabilimento, si ebbe la dispersione sulla città di almeno dieci tonnellate di arsenico.Nasce a tal proposito la prima edizione di "ARSENICHEM Film Festival - Il film continuato" che verrà presentato ufficialmente a Manfredonia il 26 Settembre 2018 con la proiezione dei film in concorso."Iniziamo dalla Bonifiche (Cit. CSOA Pangea Porto Torres)"1° AFF ARSENICHEM Film Festival - Il film continuatoSIAMO IL FRUTTO DELLA PETROLCHIMICA - FILMA IL TUO TERRITORIO INQUINATOIL TUO FILM RIGUARDA UN TERRITORIO INQUINATO ?Iscrivi il tuo film (Durata max. 20 minuti) https://filmfreeway.com/festival/ARSENICHEMfilmfestival"ARSENICHEM Il film continuato" sarà il primo FILM FESTIVAL dedicato ai SIN, Siti di interesse nazionale ed i territori inquinati in Italia e all'estero.ELENCO DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALEARSENICO"ARSENICHEM Il film continuato", filmare continuamente tanto quanto ha inquinato ENI & Co.L'Eni S.p.A., originariamente acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo Stato Italiano come ente pubblico nel 1953 sotto la presidenza di Enrico Mattei, che fu presidente fino alla morte nel 1962, convertita in società per azioni nel 1992. Presente in circa 90 paesi con più di 78 000 dipendenti nel 2013 sotto il simbolo del cane a sei zampe, l'Eni è attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della produzione di energia elettrica, dell'ingegneria e costruzioni.ARSENICHEM Esplora, ricerca e sperimenta attraverso il film-documentario le istanze sociali da portare avanti.Commissione di selezione:Alessandro Mirai (Fotografo, Porto Torres)Andrea Punto Arena (Filmaker, Roma)Antonio Sanna (Filmaker, Nuoro/Ottana)Francesco Villa (Filmaker, Milano)Giulia Malavasi (Storica, Firenze)Giuseppe Cristaldi (Scrittore, Sassari)Marco Piras (Fotografo, Porto Torres)Massimiliano Mazzotta (Filmaker, Sassari)Umberto Siotto (Filmaker, Oristano)