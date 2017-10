BARBIANA 65 - Dal 16 ottobre in sala e in tour per l'Italia

16/10/2017, 11:37

Arriva in sala uno dei documentari-evento dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia, acclamato da stampa e pubblico del Festival:di Alessandro G.A. D’Alessandro. Un documento straordinario, presentato in prima mondiale a Venezia nelle ‘Proiezioni Speciali’, che a 50 anni dalla scomparsa del suo protagonista riporta nuova attenzione su una figura e una storia unica, contrastata, coraggiosa, umana dell’Italia contemporanea.Prodotto da Felix Film con Istituto Luce Cinecittà e in collaborazione con la Fondazione Don Lorenzo Milani, il film di D’Alessandro viene portato dal Luce sugli schermi di oltre 40 città con proiezioni-evento, teniture, convegni, a partire, in un tour lungo ottobre e novembre che raggiungerà Roma (dal 19 ottobre al cinema Farnese), Milano (Spazio Oberdan, a Novembre), Torino, Bologna, Genova, Napoli, Padova e moltissimi altri centri.Il film su don Lorenzo Milani e i suoi ragazzi, e la Scuola di Barbiana divenuta nel tempo un luogo simbolo e irripetibile di riflessione politica e sociale, nasce dal recupero del materiale girato dal regista Angelo D’Alessandro nel dicembre 1965 a Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro dopo la morte del padre. D’Alessandro era stato l’unico negli anni a ricevere da Lorenzo Milani il permesso di riprendere lui e la sua scuola.È l’unico documento esistente con don Milani in scena. È lo stesso don Lorenzo che narra, che parla, che spiega.