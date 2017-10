BOX OFFICE - "Blade Runner 2049" ancora primo in Top10

Blade Runner 2049 ancora primo in Top10



16/10/2017, 11:12

Antonio Capellupo



Secondo weekend all'insegna della fantascienza.Tra il 9 e il 15 Ottobre "" di Denis Villeneuve si conferma il film più visto in sala, con un incasso di € 1.796.617 e 264.249 spettatori.Secondo posto per "" di Tomas Alfredson, che totalizza € 900.001 con 130.165 accessi al seguito.Chiude il podio "" di Anthony Leondis, che aggiunge altri € 543.255 al suo totale con 91.715 presenze.Un gradino più in basso "" dei Manetti Bros., che porta a casa € 486.361 grazie a 83.880 amanti del musical all'italiana.Settima posizione per la commedia "" di Michela Andreozzi, che chiude con € 381.831 e 57.719 accessi.Ottavo posto per il documentario ad uscita evento "" di Andrea Marini, che ha totalizzato € 298.591 con 30.500 spettatori.Questa la Top10 completa secondo fonti Cinetel:1 BLADE RUNNER 2049 - € 1.796.617 - 264.2492 L'UOMO DI NEVE - € 900.001 - 130.1653 EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI - € 543.255 - 91.7154 AMMORE E MALAVITA - € 486.361 - 83.8805 COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD - € 424.474 - 67.2496 LEGO NINJAGO - IL FILM - € 405.151 - 62.5017 NOVE LUNE E MEZZA - € 381.831 - 57.7198 FERRARI 312B - € 298.591 - 30.5009 40 SONO I NUOVI 20 - € 247.008 - 34.57310 NOI SIAMO TUTTO - € 212.653 - 34.000