STROLLICA - Al Festival di Roma 2017

16/10/2017, 08:48

Reduce da, che ha girato più di cento festival internazionali partendo da Giffoni, il registatorna all’animazione con un nuovo cortometraggio dal titoloche avrà la sua anteprima mondiale all’Auditorium della Capitale alla Festa del cinema di Roma nella sezione “” Panorama Italia.Scritto da Gianni Loy, racconta di una bambina di 10 anni, che viene a scoprire che nel suo parco preferito, si sta per impiantare una stazione di torri eoliche. Preoccupata perché gli uccelli non cantano ed il paesaggio è deturpato, la bambina troverà una soluzione per salvare il suo ambiente.Realizzato interamente in Sardegna nell’ambito del progetto Heroes 20.20 20 della Fondazione Sardegna Film Commission in collaborazione con Capetown Film, il breve film è disegnato dal talento isolano Riccardo Atzeni, mentre la colonna sonora è curata dalla cantautrice Chiara Effe.– commenta Marcias –Peter Marcias intanto sta lavorando al suo nuovo documentario