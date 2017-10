PREMIO ANTINOO - ACTION ACADEMY AWARDS I - I premiati

Dante Ferretti con il premio alla carriera



15/10/2017, 14:21

Si è svolta nella prestigiosa Sala Fellini a Cinecittà Studios,la Prima Edizione degli. La cerimonia, presentata dall'eclettica Drusilla Foer, organizzata da Action Academy, l’Accademia di Alta Formazione per lo spettacolo di Nando Moscariello e Maria Grazia Cucinotta, con la collaborazione di Francesca Piggianelli, ha assegnato i, con speciali premi Antinoo a personalità illustri che si sono distinte per qualità e impegno nella loro vita professionale.Antinoo International alla Carriera: Dante FerrettiAntinoo Attrice dell’Anno: Lina SastriAntinoo Giovane Produttore dell’Anno: Simone Riccioni.Questi iAntinoo Tv - Autore E Capo Progetto dell’anno: Cristiana FarinaAntinoo Tv - Alla Carriera: Roberto CenciAntinoo Tv Programmi Storici: Bagaglino a Francesco Pingitore con la presenza di Pamela PratiAntinoo Sceneggiatore dell’Anno Cinema e TV: Salvatore De MolaAntinoo Produttore Fiction dell’Anno: Patrizia MarroccoAntinoo Migliore Fiction dell’Anno e Regia: "In Arte Nino"di Luca Manfredi. Hanno ritirato il premio il regista ed Erminia Manfredi Ferrari.Antinoo Sceneggiatore dell’Anno: Salvatore De MolaLa giuria, composta dal regista statunitense Michael Hoffman, dall'avvocato Michele Lo Foco, dal semiologo del cinema Giulio Vicinelli, dalla sceneggiatrice Carla Vistarini e dal montatore Patrizio Marone, ha invece assegnato i premi Antinoo agli allievi dell' Action Academy.Riccardo Giacomini si è aggiudicato l'Antinoo come miglior allievo dell'anno, a Eugenio Krilov l’Antinoo per la miglior interpretazione mentre, l'Antinoo per il miglior cortometraggio è andato a "".Durante la serata l'attrice e produttriceha presentato il progetto "TEEN”, una serie televisiva che vede protagonisti i teen ager, volto alla ricerca e alla scoperta di nuovi talenti, prodotto dalla stessa Cucinotta con la collaborazione di Action Academy.Il Premio Antinoo nasce dalla volontà di gratificare i giovani che studiano e lavorano nel mondo del cinema e della televisione, dandogli così visibilità e uno stimolo propulsivo per il futuro della loro carriera. La scelta del nome e del simbolo ufficiale del premio è un omaggio alla figura storica di Antinoo, il giovane greco che ispirò l’imperatore romano Adriano, contribuendo a costruire quella magnifica temperie culturale che attraversò Roma e tutto l’Impero nei primi secoli dopo Cristo.L’artista Assunta Paravati ha prestato la sua creatività per l’ideazione e realizzazione della statuetta di Antinoo. La scenografia dell’evento è stata realizzata da Andrea Riccio.