TRAILERS FILM FEST - Tutti i vincitori della XV edizione

Trailers Film Fest 2017



15/10/2017, 12:12

Si è tenuta – a ingresso gratuito - dal 12 al 14 ottobre 2017 la quindicesima edizione del Trailers FilmFest, per la seconda volta consecutiva a Milano al Nuovo Anteo Spazio Cinema. Cuore del festival, diretto dae condotto per la prima volta dalla giornalista e presentatrice, il concorso per assegnare i premi ai Migliori Trailer della stagione cinematografica.Il concorso ha visto in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2016/2017. I trailer sono stati votati da una Giuria di qualità presieduta dal critico cinematograficoe composta dai giornalistiOltre alle case di distribuzione dei trailer vincitori, è stato premiato anche il realizzatore del trailer. Hanno partecipato, infatti, al concorso, anche i trailermakers che hanno adattato o realizzato ex novo i trailer di film stranieri per il mercato italiano. Ecco la lista dei premi finali del festival:MIGLIOR TRAILER ITALIANOINDIVISIBILIREALIZZATO DA PATRIZIO MARONEDISTRIBUZIONE: MEDUSA FILMMIGLIOR TRAILER EUROPEOIO, DANIEL BLAKEREALIZZATO DA MATTIA BESSERO per P&B COMMUNICATIONDISTRIBUZIONE: CINEMAMIGLIOR TRAILER WORLDLA LA LANDDISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTIONMIGLIOR TRAILER DEL PUBBLICO (votato online dal pubblico)IL VIAGGIO DI FANNYDISTRIBUZIONE: LUCKY REDLa Giuria d'eccezione del Concorso Pitch Trailer per idee da realizzare, presieduta da Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Vision Distribution e composta da Massimo Proietti, Direttore Marketing Universal Pictures; Olivia Musini, Produttrice Cinema Undici; Lionello Cerri, Produttore Lumière & Co. e socio del Nuovo Anteo Palazzo del Cinema e da Andrea Cuneo, Direttore marketing della 20Th Century Fox ha quindi premiato:MIGLIOR PITCH TRAILERMURDER, INC.REALIZZATO DA FRANCESCO BOVINO'Novità assoluta di questa edizione la partnership del con JVC che ha premiato il vincitore del Concorso Pitch Trailer con una videocamera 4K GY-LS300CHE (fornita anche dell’ottica Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12–40 mm 1:2.8 PRO), che offre ai filmmaker la possibilità di realizzare immagini di alta qualità.La lista dei premi continua con:MIGLIOR POSTER (votata online dal pubblico)MOONLIGHTREALIZZATA DA STUDIO GRAFITEDISTRIBUZIONE: LUCKY REDMIGLIOR BOOKTRAILER (votato online dal pubblico)TUTTO IN 1 ANNOREALIZZATO DA MICHELE SAULLEFILM RIVELAZIONE (IN COLLABORAZIONE CON CINEMAITALIANO.INFO)I BABYSITTERSREGIA DI GIOVANNI BOGNETTIDISTRIBUZIONE: MEDUSA FILMTrailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.