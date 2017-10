FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO FILOTEO ALBERINI V - Ai Manetti Bros il premio all'eccellenza cinematografica

Antonio e Marco Manetti: i Manetti Bros



15/10/2017, 10:25

Appuntamento il 24 ottobre 2017 alle ore 12:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Nuzzi, a Orte (VT), quando iriceveranno ilReduci dal grandissimo successo di "" alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e attualmente nelle sale cinematografiche, i due fratelli e registi, a tutti noti come i, terranno a battesimo la V Edizione delAnche quest’edizione, fortemente voluta e sostenuta dall’attuale amministrazione comunale, si svolgerà a Orte, nel paese natale di Filoteo Alberini, dal 24 al 28 ottobre 2017.Nato dieci anni fa, per volontà di due giovani ortani, Antonio Pantaleoni ed Emanuele Moretti, il Festival è dedicato a Filoteo Alberini, primo vero inventore del cinema.Il2017 premierà i migliori registi di cortometraggi italiani, che saranno sottoposti alla valutazione di una giuria di figure di spicco del mondo del cinema italiano, tra cui il Maestro Vittorio Sindoni che presenterà il suo ultimo film “”. Laboratori didattici con le scuole, approfondimenti sulle tematiche del cinema e ospiti d'eccezione si avvicenderanno in una 5 giorni dedicata al mondo cinematografico.Appuntamento speciale sarà l'inaugurazione di una statua in bronzo dedicata a Filoteo Alberini, eseguita dal maestro ortano, di fama internazionale, Roberto Joppolo.