RAVENNA NIGHTMARE FILM FESTIVAL XI - Sette lungometraggi in concorso

14/10/2017, 09:30

Quest'anno hanno partecipato alle selezioni del2.965 lavori (362 i lungometraggi) provenienti da ogni parte del mondo, in rappresentanza di ben 109 paesi tra cui spiccano Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Italia, Francia, Canada. Ma impressionante è anche la presenza dei paesi a basso potenziale produttivo, come Iran, Iraq, Turchia, etc. La selezione finale dei concorsi non poteva quindi che essere di qualità eccelsa, il meglio della più recente produzione cinematografica mondiale.Questi i titoli: dall'Inghilterra "", un elegante fetish noir firmato dal vincitore della scorsa edizione, il regista Simon Rumley; dagli Stati Uniti d'America due thriller ad alta tensione, "" dei fratelli Ramsay - conosciutissimi autori e registi della serie televisiva The Walking Dead – e l'hitchcockiano "", opera prima del musicista Jason Saltiel, con Willa Fitzgerald, eroina della serial tv Scream e Misfortune; il produttore Dimitri de Clercq (sua la produzione dello scandaloso Ma Mère con Isabelle Huppert) dirige "", un noir sentimentale ambientato nel deserto ed interpretato dall'attrice belga Delfine Bafort; dalla Francia l'opera prima vincitrice al Neuchâtel International Fantastic Film Festival, il post-apocalittico "", dirige Mathieu Turi, produce Xavier Gens; dal Canada un angosciante horror, "" di Michael Melski, con Suzanne Clément, Palma d’Oro Cannes 2012 e attrice feticcio di Xavier Dolan; infine, un titolo russo drammatico e surreale, multi-premiato ma ancora in cerca di distribuzione, "" di Roman Khrushch, dal classico della letteratura di Mikhail Lermontov.