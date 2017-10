SOTTO COPERTURA - LA CATTURA DI ZAGARIA - Dal 16 ottobre

Una scena di "Sotto Copertura - La Cattura di Zagaria"



Un nuovo affascinate e coinvolgente capitolo per la serie “” che porta sul piccolo schermo l’impegno civile, i sacrifici e l’abnegazione con cui le forze dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese. Una serie tv in quattro serate, per la regia di, che racconta una delle pagine più importanti della lotta contro il malaffare: “”, boss di spicco dei Casalesi, l’imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre vent’anni...torna a vestire i panni di Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli che, appena qualche mese prima, ha assicurato alla giustizia Antonio Iovine, l’altro grande latitante al vertice del clan.interpreta Michele Zagaria, il camorrista più ricercato d’Italia, killer feroce prima, spietato uomo d’affari dopo, che continua a gestire loschi traffici dal suo inaccessibile bunker, protetto da una rete di fedelissimi.Nel cast, tra gli altri, Alejandra Onieva, Matteo Martari, Bianca Guaccero, Antonio Gerardi, Giulia Fiume, Antonio Folletto, Simone Montedoro, Erasmo Genzini, Francesco Colella, Pietro Ragusa e Lorenza Indovina.” è una produzione LuxVide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, in onda in prima serata su Rai1 da lunedì 16 ottobre 2017.