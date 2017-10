ZEROTRENTA CORTOFESTIVAL XIII - Dal 27 al 29 ottobre

13/10/2017, 10:59

Storie semplici ma incredibili, emozioni ed originalità. Sono questi i principali ingredienti della 13ma edizione dello, concorso nazionale di cortometraggi. Un fine settimana full immersion nel cinema breve, è quello che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2017 al teatro dei Fluttuanti di Argenta, interessante cittadina in provincia di Ferrara.". - spiega il presidente dell'associazione- "".La rassegna, nata con lo scopo di valorizzare l’opera cinematografica breve, zero-trenta minuti, si rivolge principalmente alle produzioni indipendenti, con l’obiettivo di offrire spazio e visibilità a quei giovani artisti che riescono, al di là dei budget limitati, a raccontare le loro storie. Particolare attenzione viene rivolta agli autori residenti nel territorio emiliano-romagnolo con il premio Cortiemiliani, con l'intento di valorizzare i talenti emergenti della nostra regione.La grande novità di questa edizione è data dalla proiezione di cortometraggi internazionali con cui apriremo il festival venerdì 27 ottobre: dalle 18 verranno proiettati per la prima volta ad Argenta una selezione di cortometraggi internazionali che partecipano alla prima edizione dellocon film provenienti da tutto il mondo, in collaborazione con il 16corto di Forlì. Il premio è sponsorizzato BIA ITALIAN FOOD.Anche quest'anno il maestro, regista e direttore della fotografia tra gli altri di molti film di Pupi Avati, assegnerà il premio per la miglior fotografia e siamo certi saprà regalare al festival, come nelle passata edizione, momenti di grande spessore.è sempre più un festival di respiro nazionale: l’organizzazione ospiterà autori, registi, sceneggiatori e montatori che arrivano da tutte le parti d’Italia.La cornice del teatro dei Fluttuanti consentirà di ospitare 600 spettatori. Il pubblico, sempre attento e interessato, voterà la categoria “premio del pubblico”, all’autore un premio in denaro e i presenti in sala potranno vincere un viaggio.Venerdì 27 ottobre dalle 18.00 ZT INTERNATIONAL SHORT MOVIE PRIZE con la proiezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo.Sabato 28 ottobre alle 9.30 Zeroscuola, la proiezione dedicata agli studenti delle scuole superiori con una selezione dei cortometraggi vincitori delle passate edizioni. All’incontro, rivolto alle scuole, ma aperto a tutti, interverranno registi e autori che illustreranno ai ragazzi tecniche e segreti della settimana arte. In mattinata verrà presentato in anteprima anche il cortometraggio realizzato dalla classe vincitrice del concorso Zeroscuola 2016 per la migliore sceneggiatura, il cui premio ha consistito nella realizzazione filmica della storia, la cui regia è stata curata da Paolo Cirelli.Alle ore 18 si prosegue con la proiezione dei cortometraggi che saranno votati dal pubblico in sala, il più apprezzato verrà poi premiato domenica.Domenica 29 ottobre sempre alle ore 18 si svolgerà la serata di Gala a cui parteciperanno gli autori vincitori delle varie categorie. Al miglior cortometraggio in assoluto tra tutti quelli selezionati verrà assegnato il premio Zerotrenta, la premiazione prevede poi le seguenti categorie in gara: miglior regia, sceneggiatura, fotografia e montaggio, sonorizzazione, attore e attrice protagonista. Non mancheranno i premi speciali: Cortiemiliani al cortometraggio di un autore residente nel territorio emiliano-romagnolo, premio Emilbanca, premio Avis offerto dall’associazione di volontariato, Zeroclip al miglior video-clip musicale con musiche originali, Las Vegas offerto dallo sponsor Las Vegas Insegne e Giralibri alla miglior sceneggiatura offerto dall’omonima libreria argentana.Domenica sarà inoltre previsto verso le 19.30 un ricco buffet per tutti i partecipanti.