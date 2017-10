KOCH MEDIA - Due uscite home video speciali per Halloween

13/10/2017, 09:51

Nel mese di ottobreorganizza una festa di Halloween a misura di bambino con due titoli di animazione spaventosamente divertenti. La piccola e irriverente amica di Orso torna in home video con “”, disponibile dal 12 ottobre2017 in un DVD contenente 13 episodi. Uno straordinario spin-off dell’amatissima serie tv “Masha e Orso”, che aiuterà i bambini a superare le paure più comuni. Attraverso i suoi racconti di paura la scatenatissima Masha rivelerà il segreto più importante nel suo modo infantile e unico: tutti gli orrori vivono solo nella nostra immaginazione. Masha insegnerà così ai bambini a sbarazzarsi di ogni timore attraverso il gioco e le sue incredibili storie, spiegando il motivo per il quale esistono le paure comuni e insegnando come affrontarle.Dopo il grandissimo successo televisivo e nelle librerie, anche il simpatico pipistrello Bat Pat si prepara a spiccare il volo in home video: liberamente ispirata alla collana di libri editi da Piemme, “” sarà disponibile in DVD a partire dal 12 ottobre. La serie animata racconta le avventure paurose e al contempo comiche di Bat Pat, un incredibile pipistrello parlante, e dei suoi amici Martin, Leo e Rebecca Silver, tre intrepidi ragazzini appassionati di soprannaturale. Fogville, la loro piccola città, sembra essere una calamita per tutti gli avvenimenti bizzarri e misteriosi: fantasmi, mummie, streghe, mostri, lupi mannari e presenze che appaiono e scompaiono nella notte. Bat Pat e i suoi amici sveleranno i misteri delle innumerevoli creature che si aggirano furtive urlando e nascondendosi negli angoli più̀ bui della città.