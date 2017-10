CG ENTERTAINMENT - Nuovo logo animato per l'azienda

Logo Animato CG Entertainment



13/10/2017, 09:48

Negli ultimi 5 anni il mercato dell’home video ha subito diversi mutamenti cheha cercato di cogliere, trovando risposte e, in alcuni casi, anticipando i trend del settore: “” - spiega, presidente della società, e prosegue “”.Da questo concetto chiave nasce il nuovo logo animato di: un seme viene soffiato nel vento, vola nell’aria sfidando le correnti, fino a comporre il logo CG. Il riferimento è alla tradizione popolare secondo cui chi compie questo gesto esprime un desiderio, vuole che un sogno possa avverarsi, e sono proprio i sogni la materia di cui si compone il cinema; la modernità e la vitalità che caratterizzano il lavoro di CG sono sottolineate dallo stile essenziale e lineare dell’animazione.Il progetto è stato affidato a due giovani realtà, già affermate sul mercato internazionale: il concept è stato curato da We Are Müesli . uno studio di design indipendente di Milano, focalizzato su grafica e videogiochi narrativi a tema culturale, storico e artistico; l’animazione è stata realizzata da Studio MADA , realtà fondata da Antonin Waterkeyn e Nicolas Lichtle a Parigi nel 2016.Da questo mese, il nuovo logo accompagnerà tutte le edizioni home video, il digital download, lo streaming e le proiezioni in sala di