NICO, 1988 - Le musiche dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo

Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, "" è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico.Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua carriera da solista. "" racconta gli ultimi tour di Nico e della band che l’accompagnava in giro per l’Europa negli anni ’80: anni in cui la “sacerdotessa delle tenebre”, così veniva chiamata, ritrova se stessa, liberandosi del peso della sua bellezza e ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio dimenticato. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona.La colonna sonora, composta daicon alla voce Trine Dyrholm (l’attrice che interpreta Nico nel film) e che alterna musiche originali a rielaborazioni di alcuni dei brani più famosi di Nico e dei Velvet Underground, tra cui "", "" e "", sarà la prima uscita di 35mm, la neonata collana in vinile e digitale creata dae dedicata proprio al mondo delle colonne sonore e sonorizzazioni cinematografiche. L'uscita prevista è a fine anno.In un'epoca di grande riscoperta per le colonne sonore italiane e la library music, 35mm nasce con l’idea di colmare un vuoto e dare spazio anche a composizioni contemporanee e non dedicarsi solo al recupero di opere del passato.è una delle etichette discografiche più importanti e influenti del panorama musicale indipendente italiano. Nata nel 2007 ha attraversato da protagonista gli ultimi dieci anni della vita culturale e musicale del paese grazie a talenti come I Cani - la band-non-band di Niccolò Contessa che ha cambiato l’indie italiano finendo anche per essere nominata al David Di Donatello e ai Nastri D’argento per la colonna sonora di La felicità è un sistema complesso di Gianni Sanasi - Colapesce (vincitore del Premio Tenco 2012 per la migliore opera prima e definito dal popolare quotidiano francese Le Monde: “L’unico vero erede di Lucio Dalla e Franco Battiato”), Cosmo (uno dei nomi più caldi degli ultimi anni), Bud Spencer Blues Explosion, Andrea Laszlo De Simone e tanti altri. Una label che si muove aldilà dei confini dei generi musicali e che ha sempre fatto dell’innovazione la sua cifra stilistica.è la band riconosciuta dalla critica musicale come “”. Viene costituita alla fine degli anni '9 0 da Max Viale, Fabio Perugia e Gianluca Della Torca. Senza alcuna ambizione discografica vengono messi in luce dalla Beware di John Vignola che produce il primo album eponimo (denominato poi dal pubblico disco giallo), celebrato come una gradita sorpresa per le originali e bizzarre composizioni strumentali.Il secondo album #2, esce ancora per Beware! (distribuzione Wide records), sull'onda dell'inaspettato successo del primo e li afferma come gruppo con il suono più affascinante della penisola.Seguono album prodotti e distribuiti dalle più importanti etichette discografiche indipendenti italiane, live nei principali club italiani e partecipazioni a festival, sonorizzazioni di film muti e documentari, scrittura e sonorizzazione dal vivo di spettacoli teatrali.Hanno collaborato con diversi musicisti e produttori (tra i quali, Tatè Nsongan, Velvet, Max Casacci, Syria, Molteni, Perturbazione) e dal 2008 allargano la formazione con l'ingresso del produttore e musicista Christian Alati e il batterista Lucio Sagone. Realizzano colonne sonore originali per cortometraggi, documentari e per diversi programmi televisivi (Amore Criminale; Terra!). Sono inoltre autori delle musiche originali dei film: Il Segreto del Successo (M. Martelli, 2003); A/R Andata + Ritorno (M. Ponti, 2004); Cosmonauta (S. Nicchiarelli, 2009– premio Controcampo alla 66° Mostra del Cinema di Venezia); Bar Sport (M. Martelli, 2011); La Scoperta Dell'Alba (S. Nicchiarelli, 2012); Per Tutta La Vita (S. Nicchiarelli, 2014).