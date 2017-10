EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE - Negli UCI Cinemas per la rassegna ESSAI

Una scena di "Easy – Un Viaggio Facile Facile"



12/10/2017, 11:24

Lunedì 16 ottobre 2017 negli UCI Cinemas torna ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana "", il film di Andrea Magnani interpretato da Nicola Nocella e distribuito da Tucker Film. Il road movie racconta la storia di Isidoro, ex promessa dell’automobilismo che svariati anni e chili dopo vive con la madre e la depressione. Tra inconvenienti e strani incontri, spazi immensi e pianure senza fine Isidoro si rende conto di non essere l’unico ad aver perso qualcosa.La rassegna all’UCI Pioltello è in programma mercoledì 18 ottobre.Le multisale del Circuito in cui è attiva la rassegna ESSAI. sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI RedCarpet Matera.